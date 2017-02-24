Премьер „приказал“ украинским гражданам долго жить

Во время транслируемого телеканалом «112 Украина» Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что граждане Украины должны жить дольше на 7 лет, чем живут сегодня. И это является основной целью медицинской реформы, которая разрабатывается нынче в стране.



При этом глава правительства подчеркнул, что продление жизни украинских граждан должно стать приоритетом реформы украинской системы здравоохранения.



В ходе трансляции было сказано: „Система здравоохранения является очень важной и ключевой. Это непростая реформа, которая всегда будет иметь и сторонников, и людей, которые будут её категорически отрицать. Не должно быть самоцелью реформы сокращение количества лечебных учреждений. Приоритет и цель реформы заключается в следующем. Украинские граждане должны жить на 7 лет дольше, чем они живут сегодня. И это должна быть основа и цель нашей реформы“.



Стоит заметить, что в Евросоюзе впервые достигнута средняя продолжительность жизни – 80 лет. Это превышает показатель1990 года на шесть лет.



А вот, по словам Владимира Гройсмана, чрезвычайной несправедливостью является тот факт, что украинские граждане в среднем живут меньше населения европейских стран на 5-10 лет. Поэтому до 2020 года в Кабинете министров рассчитывают снижение уровня смертности в Украине на 10%.



Для достижения этой цели запланировано по всей стране создать более десятка центров кардиососудистой хирургии. „Что касается первичного звена медицины, то его надо максимально приблизить к человеку. Профилактика болезней, своевременное выявление заболеваний - это и есть важный элемент первичного звена медицины“, - добавил премьер.

Помимо всего, Гройсман рассказал об инициативе правительства изменить систему финансирования здравоохранения, а также напомнил о введении с 1 апреля „реальной реимбурсации, компенсации стоимости на лекарства для хронически больных людей кардио-, гипертоническими болезнями“.



Между тем, в ходе своих исследований, учёные Всемирной организации здравоохранения и Имперского колледжа в Лондоне, пришли к выводу, что Южная Корея станет первой страной в мире со средней продолжительностью жизни больее 90 лет.