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Рубрика: Происшествия
25-02-2017, 14:47
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В секторе «М» военный грузовик насмерть сбил местную жительницу

Сегодня, 25 февраля, возле населенного пункта Старогнатовка военный автомобиль ЗИЛ-131 сбил женщину. Происшествие случилось около 9:30 утра, сообщает пресс-центр АТО.
 
"Водитель транспортного средства совершил наезд на местную жительницу, в результате чего она умерла", - сообщили в штабе.
 
На месте аварии работают представители ВСП. С целью выяснения причин и обстоятельств дорожно-транспортного происшествия назначено расследование.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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