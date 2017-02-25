Сегодня, 25 февраля, возле населенного пункта Старогнатовка военный автомобиль ЗИЛ-131 сбил женщину. Происшествие случилось около 9:30 утра, сообщает пресс-центр АТО.
"Водитель транспортного средства совершил наезд на местную жительницу, в результате чего она умерла", - сообщили в штабе.
На месте аварии работают представители ВСП. С целью выяснения причин и обстоятельств дорожно-транспортного происшествия назначено расследование.
- Главная /
- Происшествия /
- В секторе «М» военный грузовик насмерть сбил местную жительницу
Рубрика: Происшествия
25-02-2017, 14:47
Просмотров: 350
Комментариев: 0
В секторе «М» военный грузовик насмерть сбил местную жительницу
Сегодня, 25 февраля, возле населенного пункта Старогнатовка военный автомобиль ЗИЛ-131 сбил женщину. Происшествие случилось около 9:30 утра, сообщает пресс-центр АТО.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
Loading...
Читайте также:
«У нас не Африка. Разгуливать с охотничьим оружием запрещено», - Аброськин прокомментировал конфликт между нардепом и активистом
Полиция начала проверку по факту инцидента в Бахмуте
В Мариуполе стреляли по маршрутке
В автобусе разбито стекло
Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.
Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»