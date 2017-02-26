В штабе АТО опровергают информацию о захвате Донецкой фильтровальной станции

Вчера, 25 февраля, в СМИ появилась информация о том, что украинские военнослужащие захватили Донецкую фильтровальную станцию.
Однако в пресс-центре штаба АТО эту информацию опровергают, называя очередной провокацией.
«В очередной раз подчеркиваем, что украинская сторона не нарушает взятых на себя обязательств в рамках Минских договоренностей. В составе сил Антитеррористической операции находятся исключительно подразделения Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, созданных в соответствии с законами Украины. Силы Антитеррористической операции никогда не применяли и не будут применять оружие против мирных жителей Донбасса», - подчеркнули в ведомстве.