Валерия Гонтарева покинула пост главы Нацбанка?

Сегодня ряд украинских СМИ, ссылаясь на источники в окружении президента, сообщил о том, что глава Нацбанка Валерия Гонтарева подала в отставку. «Решение принято, ищут нового главу. Она не писала заявление, но заявила составу правления Нацбанка, что уходит с должности», - пишет «РБК-Украина».

По данным «Зеркала недели», уже даже есть возможный кандидат на замену Гонтаревой – Арсений Яценюк. Он, к слову, возглавлял Нацбанк с 2004 по 2005 год.

Однако в НБУ эту информацию опровергли: «НБУ традиционно за месяц сообщает о предстоящих изменениях в составе Правления. Такого сообщения не было, а значит, информация не соответствует действительности».

Сама Гонтарева добавила: «Если решение об отставке будет принято, то я объявлю об этом, как уже вам обещала ранее, публично минимум за месяц до своего ухода с поста».