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Рубрика: Новости Мариуполя
01-03-2017, 10:59
Просмотров: 351
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Квесты, археологическое сафари, фотовыставка, музей-бус: скоро в Мариуполе стартует фестиваль «Обличчя міст»

Скоро в Мариуполе состоится современный фестиваль "Обличчя міст". Жителей и гостей города ждет много интересных мероприятий, которые направлены на привлечение внимания к историко-туристическому образу города. Фестиваль стартует с 13 марта.

Так, в течение недели будет действовать фотовыставка. Также запланированы экстримквест, автоквест, фотоквест, исторический квест.

Пройдут и различные экскурсии - историческими улицами, "археологическое сафари", "тайны Мариупольского кладбища". И еще много увлекательных событий.

Одной из изюминок фестиваля станет "Музей-бус" и Game Party.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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