Квесты, археологическое сафари, фотовыставка, музей-бус: скоро в Мариуполе стартует фестиваль «Обличчя міст»

Скоро в Мариуполе состоится современный фестиваль "Обличчя міст". Жителей и гостей города ждет много интересных мероприятий, которые направлены на привлечение внимания к историко-туристическому образу города. Фестиваль стартует с 13 марта.

Так, в течение недели будет действовать фотовыставка. Также запланированы экстримквест, автоквест, фотоквест, исторический квест.



Пройдут и различные экскурсии - историческими улицами, "археологическое сафари", "тайны Мариупольского кладбища". И еще много увлекательных событий.



Одной из изюминок фестиваля станет "Музей-бус" и Game Party.