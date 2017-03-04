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Рубрика: Новости Мариуполя
04-03-2017, 09:25
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В Мариуполе вынесут «Модный приговор в музейном стиле»

4 и 11 марта в 14:30 в Мариупольском краеведческом музее состоится «Модный приговор в музейном стиле». Здесь продемонстрируют предпочтения модниц кон. ХІХ – нач. ХХ века, сообщает пресс-служба горсовета.

Посетителям покажут вышитую с любовью подвязку для чулок, нижнее белье из тончайшего батиста, ридикюль для особых случаев, модные украшения того периода и многое другое. Свою историю поведает даже ничем не примечательный на первый взгляд 100-летний тремпель.

Модно ли одевались жительницы нашего города? «Модный приговор» вынесет Мариупольский краеведческий музей.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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