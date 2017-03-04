Опубликовано видео, как разблокировали поезд с перегона Шипилово - Светланово

Как мы уже писали, локомотив с вагонами, которые были заблокированы участниками блокады на перегоне Шипилово-Светланово 25 января, сегодня вернулись в депо на станции Попасная.



Видео о том, как деблокировали ж/д состав опубликовала спикер ГУНП в Луганской области Татьяна Погукай.

По ее словам "несмотря на то, что в настоящее время действия сотрудников полиции воспринимаются частью общественности как такие, которые осуществляются в политической плоскости, отмечаем, что все действия сотрудников полиции осуществляются только в рамках правового поля и действующего законодательства".