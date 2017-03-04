Полноценно торговлю с Россией прекратить невозможно, и на это существуют объективные причины

Несмотря на призывы некоторых „горячих голов“ к полному прекращению торговли с Россией, не всё так однозначно, как выглядит на первый некомпетентный взгляд.



Торговый представитель Украины Наталия Микольская - заместитель министра экономического развития и торговли, в интервью журналистам ZN.ua дала понять, что на полный запрет торговли с РФ Украина не может пойти по причине снижения от этого шага валютной выручки страны, потери поддержки европейских партнёров по Всемирной торговой организации (ВТО), а также ограничению работы транспортной сферы экономики.



„Ограничение транзита — это наихудшее, что может сделать государство. Должны ли мы идти на такой шаг, вводя зеркальные санкции? Особенно учитывая, что товары, идущие из Российской Федерации транзитом через Украину, в основном идут на рынки стран Европейского Союза, которые фактически являются нашими партнёрами по ВТО. Сделаем ли мы нашим партнёрам лучше, если пойдём на этот шаг? Кроме того, мы должны помнить, что когда возникла ситуация с блокированием российских грузов, первыми протестовать начали именно украинские водители. Они были против, поскольку теряют заработок на транзите“, - пояснила Микольская.



По словам чиновницы, на данный момент торговля с Россией в значительной степени ограничена, на российский рынок поставляются лишь те товары, которые ей действительно необходимы и незаменимы. По остальным позициям либо подняты пошлины до неконкурентоспособности продукции на рынке, либо они оказались под эмбарго, либо продажи таких товаров не допускаются фитосанитарными нормами РФ.

Не стоит забывать, что несмотря на нарастающее противостояние наших стран, но объективности ради, необходимо признать, что Россия всё-таки остаётся важнейшим и крупнейшим инвестором Украины.



Из официальных данных следует, что Россией по итогам прошедшего, 2016 года, было вложено в экономику Украины $1,7 миллиардов гривен…



Торгпред Украины разъяснила свою позицию: „Но моя позиция как торгового представителя такова, что любые ограничения транзита надо вводить очень осторожно, прежде всего - с учётом национальных интересов. Поэтому иски — это дипломатический, цивилизованный путь. И для нас на самом деле важно получить решение ВТО, что действия РФ незаконны и необоснованны“.



В связи со сложившейся ситуацией выхода из зоны свободной торговли СНГ, Украиной потерян значительный объём экспорта в его страны. Наибольшие потери – на рынках Кыргызстана и Казахстана, это 40% экспорта.



„Если все суммировать, то мы выйдем на цифру около $1 млрд. прямых потерь. Акцентирую ваше внимание именно на том, что это прямые потери, то есть только от продажи товаров. Но мы теряем и на рынке сопутствующих услуг, в секторе перевозок и логистики. И все это — на фоне падения промышленного производства в самой Украине и падения её экспорта в РФ. Так, в прошлом году экспорт в Россию снизился несущественно, но это произошло только потому, что дальше уже падать просто некуда“, подытожила Наталия Микольская.