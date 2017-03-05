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  • В Украине введут новые экзаменационные билеты по ПДД: впервые их вынесли на общественное обсуждение

Рубрика: Автоновости
05-03-2017, 18:11
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В Украине введут новые экзаменационные билеты по ПДД: впервые их вынесли на общественное обсуждение

В рамках реформирования сервисных центров МВД планируется внедрение новых стандартов сдачи экзаменов для получения водительского удостоверения. Впервые в истории новые экзаменационные билеты по ПДД вынесли на общественное обсуждение, сообщает пресс-служба МВД.

Основная цель мероприятия - сделать процесс изменений максимально прозрачным, исключить логические ошибки, а также сформировать билеты в соответствии с категориями водительских удостоверений.

Теперь на сайте сервисного центра МВД на протяжении месяца каждый желающий может оценить новые билеты и написать свои предложения. После месяца тестирования новых билетов и проведения детального анализа всех предложений и писем, экспертная группа внесет коррективы и запустит в действие новые экзаменационные билеты.

Кроме этого, изменения планируются и в практической части сдачи экзаменов - внедрение видео- и фотофиксации для прозрачности процедуры.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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