В Украине введут новые экзаменационные билеты по ПДД: впервые их вынесли на общественное обсуждение

В рамках реформирования сервисных центров МВД планируется внедрение новых стандартов сдачи экзаменов для получения водительского удостоверения. Впервые в истории новые экзаменационные билеты по ПДД вынесли на общественное обсуждение, сообщает пресс-служба МВД.



Основная цель мероприятия - сделать процесс изменений максимально прозрачным, исключить логические ошибки, а также сформировать билеты в соответствии с категориями водительских удостоверений.



Теперь на сайте сервисного центра МВД на протяжении месяца каждый желающий может оценить новые билеты и написать свои предложения. После месяца тестирования новых билетов и проведения детального анализа всех предложений и писем, экспертная группа внесет коррективы и запустит в действие новые экзаменационные билеты.



Кроме этого, изменения планируются и в практической части сдачи экзаменов - внедрение видео- и фотофиксации для прозрачности процедуры.