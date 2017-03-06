Порошенко решил напомнить миру о мощном машиностроительном потенциале Украины…

В ходе посещения ОАО «Харьковский тракторный завод», президент Украины Пётр Порошенко в рамках рабочей поездки в Харьков заявил, что Украина была и остаётся страной машиностроения, об этом стоит напомнить миру.

Президент Украины произнёс, что пришло время для выпуска конкурентной качественной украинской продукции на имеющихся в стране мощных машиностроительных предприятиях, для чего нужна их модернизация и развитие. «Украина является машиностроительным государством. Пришло время напомнить об этом во всем Мире», - общаясь с работниками предприятия, отметил Порошенко.

Украинский президент обещает при помощи привлечения инвесторов восстановить былую славу страны как крупного машиностроительного производителя и импортёра.

Пётр Порошенко сообщил, что пришедший на ХТЗ инвестор вложил порядка 150 миллионов гривен для развития производства на закупку комплектующих, а также погасил перед его работниками зарплатные долги.

Теперь обеспечены работой не только две тысячи работников ХТЗ, но и десятки тысяч работников смежных производств. Ведь 80% комплектующих поставляется на ХТЗ от смежников.

Но, по словам президента, государство также не стоит в стороне – путём реализации бюджетных программ, в производство вкладываются государственные средства наряду с инвестициями. И одной из этих программ является компенсация товаропроизводителям части стоимости техники.

В сфере сельскохозяйственного машиностроения, как напомнил глава государства, Кабинетом министров была разработана бюджетная программа, в рамках которой выделено 600 миллионов гривен на компенсацию стоимости сельхозпроизводителям, покупающим отечественные трактора. Объём компенсации составил 20% от стоимости продукции, произведённой на украинских производствах.

«Уже не 15%, а 20% стоимости трактора компенсируется для того, чтобы реализовать главный принцип: «покупайте украинское». Потому что это качество, поддержка производителей и поддержка государства», - произнёс Пётр Порошенко.

При этом президент уверен, что Украина вернёт себе старые и завоюет новые рынки во всем мире.

Очень хотелось бы услышать подобные слова президента Украины о мариупольском холдинге «Азовмаш», слава о котором в былые времена гремела (!) на весь мир. Вот где действительно страна зарабатывала валюту и славу! А ведь «Азовмаш» производил куда как более серьёзную и конкурентоспособную разнообразную продукцию, включая и оборонного характера…

Но нет, похоже, о таком гиганте машиностроения никто не задумывается, а жаль. По крайней мере, в данный момент времени он приходит в полный упадок, больно и грустно на это смотреть…