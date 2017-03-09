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Рубрика: Новости Мариуполя
09-03-2017, 11:55
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В Мариуполе отметили годовщину рождения Великого кобзаря

Сегодня вся Украина отмечает 203-летие со дня рождения великого украинского поэта и художника Тараса Шевченко. В память о Великом кобзаре в Мариуполе прошел митинг с возложением цветов, сообщили в пресс-службе горсовета.

У памятника Шевченко собрались жители Мариуполя, первые руководители города, представители полиции и реестрового казачества, чтобы отдать дань уважения кобзарю – символу патриотизма, свободной и единой Украины.

Митинг открыл государственный гимн, после которого прозвучали песни о любви к Украине под аккомпанемент городского духового оркестра, а дети зачитали стихи.

«Тарас Шевченко – это голос украинского народа. Как два века назад, так и сегодня его слова – вечны. Мариуполь чтит и помнит своего Кобзаря. Его творчество выражает общее желание украинского народа, чтобы наша мирная, благородная и трудолюбивая земля процветала», - отметил заместитель городского головы Ярослав Хотнянский.

В завершение мариупольцы возложили цветы к подножию памятника Великому кобзарю.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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