Скоро украинцы будут работать по новому КЗоТу

Государственная служба Украины по вопросам труда анонсирует принятие уже в первой половине 2017 года нового Кодекса законов о труде (КЗоТ), который заменит устаревший документ, разработанный немногим менее полувека назад.



До сих пор, как заявил глава Госслужбы по вопросам труда Роман Чернега, в Украине действует КЗоТ, принятый в 1971 году. Работа по доведению до логического конца проекта нового Кодекса законов сейчас ведётся данным ведомством.



В частности, проводятся консультации относительно предоставленных поправок в количестве 1879 единиц. Переговоры комитета с сопредседателями рабочих групп пройдут 14 марта. В июне Кодекс о труде будет вынесен на голосование ВР во втором чтении и в целом.



Примечательно, что в Украине кардинально изменить Кодекс законов о труде стремятся с конца „нулевых“, но наибольшая активность начала проявляться в 2012 – 2013 годах.



Но тогдашний состав Верховной Рады так и не пришёл к согласию по поводу нового трудового законодательства. Одни считали его прописанным в интересах работодателей, другие – напротив, уверяли в сужении прав работодателей.



В последний раз изменения в КЗоТ были внесены Верховной Радой Украины в ноябре 2015 года. Тогда, как отмечалось пояснительной запиской к законопроекту, была запрещена дискриминация в сфере труда по любому принципу, и в первую очередь, из-за сексуальной ориентации, что явилось прямым требованием выполнения плана Украиной действий для либерализации визового режима с Европейским Союзом.

Сопровождалось принятие этой поправки скандалом, в ходе которого прошлый спикер ВР Владимир Гройсман сказал, что однополые браки никогда не поддержит: „Мы выступаем с вами за семейные ценности, и ни при каких обстоятельствах, я слышу какие-то фейки, которые говорят о том, что в Украине могут быть какие-либо однополые браки. Не дай Бог, чтобы это произошло, и мы никогда не будем это поддерживать“.



Во время презентации публичного отчёта деятельности Государственной службы Украины по вопросам труда за минувший год, глава ведомства заявил: „Мы надеемся, что в этом полугодии всё-таки будет принят новый Трудовой кодекс и максимально будут учтены интересы всех участников социального и делового рынка“.



При этом Роман Чернега уверен, что новый КЗоТ „будет довольно сбалансированным документом, который будет максимально учитывать... все предложения от участников социального и делового рынка“.