vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1818 человек и Вы
Prizma

  • Главная
    • /
  • Происшествия
    • /
  • На трассе «Донецк – Мариуполь» на большой скорости перевернулся мопед, пострадал 23-летний водитель

Рубрика: Происшествия
10-03-2017, 13:38
Просмотров: 403
Комментариев: 0

На трассе «Донецк – Мариуполь» на большой скорости перевернулся мопед, пострадал 23-летний водитель

Около 8 часов на 33 км автодороги «Славянск – Донецк – Мариуполь» произошло дорожно-транспортное происшествие: 23-летний водитель мопеда «Альфа» не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и перевернулся.

Как сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Донецкой области, в результате водитель получил телесные повреждения.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

В Мариуполе в общественном месте открыли стрельбу

Компания мужчин стреляла по жестяным банкам


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»