Около 8 часов на 33 км автодороги «Славянск – Донецк – Мариуполь» произошло дорожно-транспортное происшествие: 23-летний водитель мопеда «Альфа» не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и перевернулся.
Как сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Донецкой области, в результате водитель получил телесные повреждения.
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Рубрика: Происшествия
10-03-2017, 13:38
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На трассе «Донецк – Мариуполь» на большой скорости перевернулся мопед, пострадал 23-летний водитель
Около 8 часов на 33 км автодороги «Славянск – Донецк – Мариуполь» произошло дорожно-транспортное происшествие: 23-летний водитель мопеда «Альфа» не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и перевернулся.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»