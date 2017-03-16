В Мариуполе растёт волна интереса к истории города

В рамках нового фестиваля “Лица городов”, который основал Фонд социальных инноваций “Из страны в Украину”, в Мариуполе проводятся исторические экскурсии.

Вчера, 15 марта, в рамках проекта прошла экскурсия по городу. Надо сказать, что и это, и другие мероприятия фестиваля вызвали огромный интерес среди мариупольцев и гостей города. Гости исторического праздника побывали в живописных уголках старого Мариуполя и ознакомились с его достопримечательностями, узнав подробности появления архитектурных памятников и их особенности. Отметим, что количество желающих участвовать в фестивальных мероприятиях растёт. На 2 следующие экскурсии записалось уже более 150 человек.

Экскурсию проводили молодые историки-энтузиасты Ольга Демидко и Сергей Поддубный в компании с краеведом Еленой Дейниченко.