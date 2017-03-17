В Мариуполе полицейские Донетчины подписали обращение президенту и генпрокурору о снятии неприкосновенности с нардепа Парасюка

Правоохранители собрались в областном главке на совещание, чтобы выразить поддержку своим коллегам, которые 14-15 марта под призывы нардепа против полиции подверглись нападению со стороны граждан.



Полицейские обсудили ситуацию на севере области и выразили возмущение действиями сторонников блокады, которые провоцировали и продолжают провоцировать столкновения на блокпостах.

Заместитель начальника ГУНП в Донецкой области Сергей Колесник отметил, что сейчас в адрес правоохранителей, которые остановили беспредел, поступают угрозы. "Мы должны мгновенно реагировать на это. Сейчас Андрею Друмову поступают угрозы: «Мы знаем, где твоя семья, мы знаем, где твоя дочь». Такие вещи нельзя оставлять без реакции в соответствии с действующим законодательством", - подчеркнул полковник Колесник.

Учитывая такую организованную агрессию в сторону полиции Донецкой области, правоохранителями было подготовлено письмо Президенту Украины, главе Верховной Рады Украины, Генеральному прокурору с просьбой рассмотреть все факты, которые имели место быть на блокпостах Харькова, Славянска, Константиновки и принять решение лишить Владимира Парасюка депутатской неприкосновенности.

«Такие вещи нельзя оставлять без реакции. За свои поступки нужно отвечать. Особенно народным депутатам, поскольку они должны быть образцом уважения к закону, иначе беззаконие порождает распад государства», - заявил глава ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин.