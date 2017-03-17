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  • Под Мариуполем рейсовый автобус попал в ДТП: водителя доставали при помощи спецсредств

Рубрика: Происшествия
17-03-2017, 10:52
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Под Мариуполем рейсовый автобус попал в ДТП: водителя доставали при помощи спецсредств

17 марта в 5:58 на телефон Службы спасения «101» поступило сообщение о ДТП, которое произошло на выезде из с. Черненко. Здесь рейсовый автобус "Богдан", следовавший по маршруту «ПК Искра» - «Павлополь», врезался в дерево, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Прибыв к месту происшествия, спасатели выяснили, что на момент аварии пассажиров в автобусе не было. В результате столкновения пострадал водитель - мужчина 1960 г.р.

Сотрудники ГСЧС с помощью спецсредств достали пострадавшего из поврежденного автобуса и передали его работникам скорой медицинской помощи.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»