Под Мариуполем рейсовый автобус попал в ДТП: водителя доставали при помощи спецсредств

17 марта в 5:58 на телефон Службы спасения «101» поступило сообщение о ДТП, которое произошло на выезде из с. Черненко. Здесь рейсовый автобус "Богдан", следовавший по маршруту «ПК Искра» - «Павлополь», врезался в дерево, сообщает пресс-служба ГСЧС.



Прибыв к месту происшествия, спасатели выяснили, что на момент аварии пассажиров в автобусе не было. В результате столкновения пострадал водитель - мужчина 1960 г.р.



Сотрудники ГСЧС с помощью спецсредств достали пострадавшего из поврежденного автобуса и передали его работникам скорой медицинской помощи.