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Рубрика: Происшествия
17-03-2017, 14:58
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[Фото]

Житель Мариуполя открыл стрельбу из ружья из окна многоэтажки

Этой ночью на службу 102 поступило сообщение о стрельбе: мужчина рассказал, что сосед стреляет из ружья прямо из окна своей квартиры, расположенной на втором этаже многоэтажки на улице Куприна.

Как сообщили в патрульной полиции, на место происшествия срочно прибыли правоохранители и уже через несколько минут нарушителя задержали. Он имел явные признаки алкогольного опьянения.

Вместе с мужчиной в квартире находились еще двое его товарищей, а также женщина с детьми. Во время обыска инспекторы обнаружили гладкоствольное ружье и более десятка гильз.

"Как выяснилось у 53-летнего гражданина разрешение на оружие есть. Факт стрельбы из окна своей квартиры он не отрицал. На вопрос чем мотивированы его действия, мужчина ответил, что у него непростая работа и таким образом он пытался отдохнуть и отвлечься", - рассказали патрульные.

К счастью, во время инцидента никто не пострадал. На место происшествия прибыли следователи.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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