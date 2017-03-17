Житель Мариуполя открыл стрельбу из ружья из окна многоэтажки

Этой ночью на службу 102 поступило сообщение о стрельбе: мужчина рассказал, что сосед стреляет из ружья прямо из окна своей квартиры, расположенной на втором этаже многоэтажки на улице Куприна.



Как сообщили в патрульной полиции, на место происшествия срочно прибыли правоохранители и уже через несколько минут нарушителя задержали. Он имел явные признаки алкогольного опьянения.

Вместе с мужчиной в квартире находились еще двое его товарищей, а также женщина с детьми. Во время обыска инспекторы обнаружили гладкоствольное ружье и более десятка гильз.

"Как выяснилось у 53-летнего гражданина разрешение на оружие есть. Факт стрельбы из окна своей квартиры он не отрицал. На вопрос чем мотивированы его действия, мужчина ответил, что у него непростая работа и таким образом он пытался отдохнуть и отвлечься", - рассказали патрульные.



К счастью, во время инцидента никто не пострадал. На место происшествия прибыли следователи.