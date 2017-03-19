Минфин: МВФ перенес рассмотрение вопроса выделения Украине транша из-за блокады

Как сообщалось ранее, Международный валютный фонд перенес рассмотрение вопроса выделения Украине транша в размере 1 миллиарда долларов. Совет директоров должен был обсудить эту тему завтра, 20 марта.

В Министерстве финансов Украины пояснили, что это связано с транспортной блокадой неподконтрольных территорий, «национализацией» предприятий в ДНР-ЛНР и признанием Россией паспортов ДНР и ЛНР. МВФ необходимо уточнить расчеты экономических последствий от мер, принимаемых Украиной в ответ на блокаду и захват предприятий на оккупированном Донбассе, а также в связи с признанием российской стороной документов, выданных на этих территориях.

«Уточнение этих расчетов важно для обеих сторон ради максимальной эффективности программы. Соответствующие консультации уже начаты. Планируем их завершить в кратчайшие сроки», - отметил министр финансов Александр Данилюк.

Рассмотрение вопроса отложили на короткий срок.