В Мариуполе к концу месяца установят еще 20 «умных» видеокамер полиции

Сегодня заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин в Мариуполе провел рабочее совещание с представителями фирмы интернет-провайдера - официального подрядчика, который по решению городского совета будет устанавливать в городе современные камеры системы UASC.

Сейчас в тестовом режиме работают 17 «умных» камер, еще запланирована установка 20-ти. Насколько быстро они появятся на улицах города - полностью зависит от местной власти. Генерал Аброськин подчеркнул, что вопрос установки и обслуживания камер - это компетенция горсоветов, но, к сожалению, в Мариуполе за последние 3 месяца этот вопрос, даже при наличии необходимого оборудования, не сдвинулся с места, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Донецкой области.

Представители компании-подрядчика пообещали, что до конца недели подключат еще 5 камер, а до конца месяца полностью выполнят все работы.

Кроме того, в Мариуполе центром UASC дополнительно взято под видеоконтроль школу № 4 и 2 детских сада. Ведутся переговоры с администрациями крупных торговых центров о доступе к установленным в них камерам (почти 400 камер).

Всего в Донецкой области должны появиться 120 видеокамер.