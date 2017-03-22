В Украине упрощён порядок перемещения физлицами через таможню наличной валюты

По сообщению пресс-службы Национального банка Украины, ввоз в страну через таможенную границу иностранной наличной валюты физическими лицами упрощён.



Помимо этого увеличен срок действия всех подтверждающих документов на валюту. Соответствующая информация содержится в постановлении НБУ №24 от 22 марта, в законную силу оно вступит с 23 марта.



Начиная с этой даты, для подтверждения источника происхождения наличной валюты, превышающей € 10 тысяч, кроме документов, которые подтверждают снятие средств в финансовых учреждениях либо банках, можно предоставить квитанции по осуществлению валютно-обменных операций с данной наличностью, в случае имевшей место быть такой операции.



Данным документом Национальный банк также разрешил возвращающимся в страну из длительной командировки украинским дипломатам ввоз в эквиваленте более € 10 тысяч, если предоставляется справка соответствующего дипломатического учреждения.

Срок действия необходимых для таможенного декларирования валюты подтверждающих документов, увеличен втрое – с 30 до 90 календарных дней. Речь идёт о документах по снятию наличности со счетов и справки заграничного дипломатического учреждения Украины.



Цитата из сообщения регулятора: „Теперь для подтверждения источников происхождения валютной наличности можно предоставлять не только документы, подтверждающие снятие наличности со счетов в банках (финансовых учреждениях), но также квитанции об осуществлении валютно-обменной операции с этой наличностью“.