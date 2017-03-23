Нацбанк ввел санкции в отношении украинских банков с российским капиталом

С сегодняшнего дня, 23 марта, Нацбанк ввел санкции в отношении «дочек» российских госбанков, которые расположены на территории Украины. В частности, это касается следующих банков: ПАО «Сбербанк», ПАО «ВиЭс Банк», ПАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» (Проминвестбанк, ПИБ), ПАО «ВТБ Банк», ПАО «БМ Банк».

Санкциями запрещено осуществлять любые финансовые операции этих банков в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур. То есть все вышеперечисленные учреждения отныне не могут выводить капитал за пределы Украины.

Кроме того, Нацбанк запретил украинским банкам проводить операции, которые нацелены, способствуют или могут способствовать избежанию таких санкций, а также нарушают, способствуют или могут способствовать нарушению таких санкций.

Срок действия санкций – 1 год.