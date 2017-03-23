vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1454 человека и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Украины и мира
23-03-2017, 09:19
Просмотров: 369
Комментариев: 0

Нацбанк ввел санкции в отношении украинских банков с российским капиталом

С сегодняшнего дня, 23 марта, Нацбанк ввел санкции в отношении «дочек» российских госбанков, которые расположены на территории Украины. В частности, это касается следующих банков: ПАО «Сбербанк», ПАО «ВиЭс Банк», ПАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» (Проминвестбанк, ПИБ), ПАО «ВТБ Банк», ПАО «БМ Банк».

Санкциями запрещено осуществлять любые финансовые операции этих банков в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур. То есть все вышеперечисленные учреждения отныне не могут выводить капитал за пределы Украины.

Кроме того, Нацбанк запретил украинским банкам проводить операции, которые нацелены, способствуют или могут способствовать избежанию таких санкций, а также нарушают, способствуют или могут способствовать нарушению таких санкций.

Срок действия санкций – 1 год.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Россия ввела запрет на переводы денег в Украину с помощью иностранных платежных систем

Закон вступит в силу через 30 дней после дня его официального опубликования

«Сбербанк России» уходит с украинского рынка

Правление активно ищет пути выхода


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»