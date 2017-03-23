Из-за взрыва в Балаклее изменены маршруты курсирования пассажирских поездов в сторону Донбасса

В связи с сегодняшними взрывами на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области «Укрзализныця» изменила маршруты следования пассажирских поездов в направлении Константиновки, Бахмута и Лисичанска.
Как сообщает пресс-служба УЗ, с сегодняшнего дня поезд №124/123 Киев – Константиновка будет курсировать измененным маршрутом через станции Красный Лиман, Святогорск, Тропа Купянск-Узловой.
Поезд №127/128 Бахмут – Харьков будет курсировать через станции Красный Лиман, Славянск и Лозовая.
Поезд №787/788 Харьков – Константиновка будет следовать через станции Лозовая, Славянск и Красный Лиман.
Поезд №409 Харьков – Лисичанск будут следовать по маршруту Харьков, Чугуев, Купянск-Узловой, Сватово и Лисичанск.
Поезд №610 Лисичанск – Харьков будет курсировать через станции Сватово, Купянск-Узловой, Чугуев и Харьков.
Поезда вернутся к прежнему графику после стабилизации ситуации.