Экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин при смерти?

Вчера поздним вечером СМИ сообщили о том, что бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин находится при смерти.

«Вести», ссылаясь на источники в больнице Феофании, сообщают, что Шокин находится практически при смерти. Отмечается, что он может не дожить до утра.

При этом родственники экс-генпрокурора опровергают данную информацию. По их словам, Шокина очень развесилило это сообщение, которое он назвал грязной провокацией врагов.

О своем самочувствии Виктор Шокин сказал следующее: «Вышел от одной любовницы и иду к другой».