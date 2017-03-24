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Рубрика: Новости Украины и мира
24-03-2017, 08:28
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Экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин при смерти?

Вчера поздним вечером СМИ сообщили о том, что бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин находится при смерти.

«Вести», ссылаясь на источники в больнице Феофании, сообщают, что Шокин находится практически при смерти. Отмечается, что он может не дожить до утра.

При этом родственники экс-генпрокурора опровергают данную информацию. По их словам, Шокина очень развесилило это сообщение, которое он назвал грязной провокацией врагов.

О своем самочувствии Виктор Шокин сказал следующее: «Вышел от одной любовницы и иду к другой».


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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