Мэр Мариуполя просит Кабмин и «Укрзализныцю» увеличить пропускную способность перегона Камыш-Заря – Волноваха

Вчера мэр Мариуполя Вадим Бойченко направил премьер-министру, первому вице-премьер-министру, министру инфраструктуры и председателю правления "Укрзализныци" письмо с просьбой увеличить пропускную способность перегона Камыш-Заря – Волноваха.

Напомним, этот участок (к слову, единственный соединяющий Мариуполь с другими городами) недавно был модернизирован, его открытие состоялось в ноябре прошлого года. Однако и после этого пропускная способность значительно не увеличилась.

«Реальный пропуск грузовых поездов составил в среднем около 16-17 грузовых поездов в сутки, что значительно ниже заявленных 23 грузовых поездов. Недостижение запланированного уровня перевозок на участке Камыш-Заря – Волноваха является сдерживающим фактором для дальнейшего увеличения производства на метпредприятиях Мариуполя в среднесрочной перспективе», - пишет Бойченко.

По его словам, пропускной способности железной дороги едва хватает для выполнения текущей сниженной производственной программы меткомбинатов Мариуполя (около 0,55 млн тонн стали в месяц), в то время как предприятия уже реализуют программу постепенного роста выплавки стали до уровня около 0,9 млн тонн в месяц до 2019 г. Для такого уровня производства нужно увеличить текущую пропускную способность ж/д в 1,5 раза.

Из-за низкой пропускной способности несет убытки и Мариупольский порт, который сейчас загружен лишь на 50% мощности. Это случилось из-за того, что мариупольские комбинаты снизили производство, а сам порт не может привлекать грузы других предприятий восточной Украины, что сдерживает его развитие.

Кроме того, Вадим Бойченко просит увеличить количество пассажирских поездов, ведь сейчас только два регулярных пассажирских поезда в сутки (Киев - Мариуполь, Львов - Мариуполь) и один дополнительный (Киев - Мариуполь, отправление раз в двое суток) обеспечивают перевозки горожан и гостей города.

Мэр просит Кабмин до декабря 2018 года реализовать проект по увеличению пропускной способности ж/д в направлении Мариуполя до уровня не менее чем 45 поездов в сутки (в том числе не менее как 36 грузовых поезда в сутки) с потенциалом для развития высокоскоростного пассажирского сообщения.