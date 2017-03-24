В Авдеевке снаряды попали в дом парализованного пенсионера

Сегодня утром в Авдеевке в правоохранительные органы обратилась 76-летняя женщина, дом которой попал под обстрел. Снаряд повредил крышу здания, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Донецкой области.

К слову, в этот дом уже в четвертый раз за этот год попали снаряды. К счастью, хозяйка с парализованным мужем здесь не живут – из-за обстрелов они уехали в поселок Химик, но за домом до сих пор присматривают. «В наш дом снаряды попадают уже четвертый раз. Уже нет окон, посечены осколками стены, а вот вчера снаряд пробил крышу», - рассказала женщина.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.