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Рубрика: Новости Мариуполя
24-03-2017, 19:03
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В Мариуполе общежития «Азовмаша» отключили от энергоснабжения

Из-за банкротства мариупольского «Азовмаша» общежития по улице Покрышкина, которые принадлежат предприятию, отключили от электроэнергии. Дело в том, что счета «Азовмаша» заблокированы, и теперь деньги могут перечислять только на погашение задолженности по зарплате и налоги. И хоть жильцы общежитий исправно платят за коммунальные услуги – эти деньги не доходят до ДТЭК. В результате из-за задолженности в домах пропал свет, сообщает пресс-служба горсовета.

Сегодня в Мариуполе пытались решить эту проблему. Первый заместитель городского головы Александр Голтвенко встретился с энергетиками и местными жителями и предложил создать кооператив, чтобы жильцы отныне сами собирали деньги и оплачивали платежки.

«Мы не можем отключить своих жителей от коммунальных услуг. Потому предлагаем вам единственный законный путь - создать ОСМД и оплачивать счета за услуги уже как кооператив. С этого момента вы начинаете платить с чистого листа, без задолженностей», - отметил Голтвенко.

Но среди жильцов возникли разногласия, поэтому пока проблема остается нерешенной. Как только большинством будет принято решение о создании кооператива, город окажет всю необходимую юридическую помощь, чтобы как можно скорее решить этот вопрос в пользу мариупольцев.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»