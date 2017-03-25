Из Мариуполя поезда будут отправляться и прибывать по новому времени

В апреле изменится график движения мариупольских поездов. Дополнительный поезд из Мариуполя в Киев будет следовать по оптимальному расписанию. Новый график движения поездов доступен на сайте «Укрзализныци».



Из Мариуполя в данный момент в столицу следуют два поезда с интервалом в час. Такой график, по мнению пассажиров, невыгодный. В результате руководство железной дороги внесло изменения.



У поезд 084 «Киев-Мариуполь» график остается прежний. Он будет выезжать из Мариуполя в 18:27 и прибывать в Киев в 13:15 дня. Обратно – отправление в 13:15, прибытие в Мариуполь в 9:35.



Дополнительный поезд № 104 «Киев-Мариуполь» пустят на 4 часа раньше. Из Мариуполя он будет отправляться в 13:45 по четным числам и прибывать в Киев в 7:17 утра на следующий день. Обратно – отправление в 18:55 по нечетным дням и прибытие в Мариуполь в 12:20 дня. По пути в столицу поезд будет делать 12 остановок, а на обратном пути – всего 8.



Из-за того, что поезд в столицу переходит на более раннее время, изменится и график движения поезда №70 «Львов-Мариуполь». Он будет отправляться из Мариуполя в 15:33 и прибывать во Львов в 21:07. Стоит отметить, что обратно в разные дни поезд будет ехать в разное время. Выезжать он будет в 1:20 ночи, а вот прибывать в Мариуполь в 6:30 или 6:40 утра (график в пути следования на станциях тоже будет изменяться).



Следить за изменениями в движении необходимо перед поездкой на официальном сайте Укрзализныци или в справочной службе на вокзале.