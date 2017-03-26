Минобразования введет ВНО в начальной и средней школе

Министерство образования и науки будет вводить внешнее независимое тестирование в начальной и средней школе.



Как отметила экс-заместитель министра образования, вице-президент Киевской школы экономики Инна Совсун, согласно проекту закона "Об образовании", предусматривается переход на 12-летнюю школу, при этом последние три года обучения в старшей школе будут профильными, пишет DT.UA.



Отмечается, что доступ к старшей школе будет осуществляться на основании результатов независимого экзамена, и для поступления в престижные школы будет проходить конкурс.



"Таким образом, экзамен после 9-го класса будет иметь характер экзамена высоких ставок (high-stakes exam). В таком случае этот экзамен должен проводиться на основе тех же процедур, что и ЗНО для поступления в ВУЗ, ради обеспечения независимости и объективности проведения и определения результатов", - говорится в статье.



В свою очередь, одновременно в начальной школе с помощью процедуры ВНО планируется проводить мониторинг качества образования. Как отметил директор УЦОКО Вадим Карандий, для того, чтобы мониторинг был максимально эффективным, это исследование будет проводиться не на всей совокупности учащихся, а только на выборке.



"Мы посчитали, что до мониторинга стоит привлечь 6 тысяч четвероклассников (всего в Украине их около 400 тысяч). Этого достаточно, чтобы установить, какие тенденции существуют в начальной школе с точки зрения формирования читательских и математических компетенций выпускников. И это будут очень хорошие данные для анализа Министерству образования, НАПНУ и др.", - рассказал он.