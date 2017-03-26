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Рубрика: Новости Донбасса
26-03-2017, 17:50
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В зоне АТО потерпел крушение военный вертолет Ми-2, экипаж погиб

Вблизи Краматорска потерпел крушение военный вертолет Ми-2. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Сегодня, в районе населенного пункта Малиновка, недалеко от Краматорска, разбился военный вертолет Ми-2", - говорится в сообщении.

По одной из предварительных версий, вертолет упал в результате столкновения с линией электропередач.

"Сейчас, для выяснения и уточнения причин авиационной катастрофы и эвакуации погибших членов экипажа, на месте падения вертолета работают дежурные силы поисково-спасательного обеспечения и группа офицеров штаба Антитеррористической операции", - отмечается в сообщении.

По факту падения вертолета начато расследование.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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