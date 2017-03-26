Вблизи Краматорска потерпел крушение военный вертолет Ми-2. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"Сегодня, в районе населенного пункта Малиновка, недалеко от Краматорска, разбился военный вертолет Ми-2", - говорится в сообщении.
По одной из предварительных версий, вертолет упал в результате столкновения с линией электропередач.
"Сейчас, для выяснения и уточнения причин авиационной катастрофы и эвакуации погибших членов экипажа, на месте падения вертолета работают дежурные силы поисково-спасательного обеспечения и группа офицеров штаба Антитеррористической операции", - отмечается в сообщении.
По факту падения вертолета начато расследование.
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Рубрика: Новости Донбасса
26-03-2017, 17:50
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В зоне АТО потерпел крушение военный вертолет Ми-2, экипаж погиб
Вблизи Краматорска потерпел крушение военный вертолет Ми-2. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»