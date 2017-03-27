Обстрелы на Луганщине: ранены двое военнослужащих

За минувшие сутки в результате обстрелов в Луганской области ранения получили двое военнослужащих ВСУ. Оба – 1986 года рождения.
Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил замглавы Луганской областной ВГА Юрий Клименко.
За минувшие сутки в результате обстрелов в Луганской области ранения получили двое военнослужащих ВСУ. Оба – 1986 года рождения.
Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил замглавы Луганской областной ВГА Юрий Клименко.
Авария произошла в результате обстрела
Зафиксировано 88 обстрелов