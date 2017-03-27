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Рубрика: Новости Донбасса
27-03-2017, 13:26
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Обстрелы на Луганщине: ранены двое военнослужащих

За минувшие сутки в результате обстрелов в Луганской области ранения получили двое военнослужащих ВСУ. Оба – 1986 года рождения.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил замглавы Луганской областной ВГА Юрий Клименко.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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