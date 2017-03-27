vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1991 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
27-03-2017, 20:59
Просмотров: 332
Комментариев: 0
[Фото]

В Мариуполе обрезали около 17 тысяч деревьев

Во всех районах Мариуполя проводится плановая обрезка деревьев. Уже скоро распустятся первые листья, поэтому обрезка подходит к завершению. Всего к лету подготовили около 17 тысяч деревьев, сообщает пресс-служба горсовета.

Сегодня работа «кипела» по проспекту Металлургов. «Ежедневно бригада подрезает близко 70 деревьев. Это делают для того, чтобы крона становилась пышнее, а сами листья увеличивались в диаметре. Благодаря этому летом у нас станет больше тени, а ветки не будут закрывать обзор ни пешеходам, ни водителям», - рассказал главный инженер МКП зеленого строительства Дмитрий Такаджи.

Срезанные ветки перерабатываются КП «Мариупольтеплосеть» в твердотопливные брикеты.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Осторожно! В Донецкой области сильный ветер!

По прогнозам синоптиков, он будет бушевать сегодня и завтра


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»