В Мариуполе обрезали около 17 тысяч деревьев

Во всех районах Мариуполя проводится плановая обрезка деревьев. Уже скоро распустятся первые листья, поэтому обрезка подходит к завершению. Всего к лету подготовили около 17 тысяч деревьев, сообщает пресс-служба горсовета.

Сегодня работа «кипела» по проспекту Металлургов. «Ежедневно бригада подрезает близко 70 деревьев. Это делают для того, чтобы крона становилась пышнее, а сами листья увеличивались в диаметре. Благодаря этому летом у нас станет больше тени, а ветки не будут закрывать обзор ни пешеходам, ни водителям», - рассказал главный инженер МКП зеленого строительства Дмитрий Такаджи.

Срезанные ветки перерабатываются КП «Мариупольтеплосеть» в твердотопливные брикеты.