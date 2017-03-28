С апреля мариупольские поезда будут курсировать по новому графику

С апреля «Укрзализныця» меняет график движения мариупольских поездов. Составы будут курсировать по новому времени.

Так, дополнительный поезд № 104 сообщением Киев-Мариуполь будет отправляться по четным числам в 13:45 и прибывать в столицу в 7:17 следующего дня. Обратно – по нечетным числам в 18:55, прибытие – в 12:20.

Львовский поезд будет выезжать из Мариуполя в 15:33, прибытие – в 21:07. Из Львова состав в разные дни станет курсировать по разному времени. Выезд – в 1:20 ночи, прибытие в 6:30-6:40 через сутки.

Поезд 084 «Мариуполь-Киев» график не меняет: отправление в 18:27 ежедневно, обратно – в 13:15.