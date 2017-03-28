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Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
28-03-2017, 16:01
Просмотров: 376
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В Мариуполе пройдет фестиваль хип-хопа

Уже в третий раз в Мариуполе пройдет фестиваль хип-хопа CHECK DA STYLE. Он соберет самых сильных танцоров из Мариуполя и других городов.

Категории фестиваля:

Breaking KIDS 1x1: дети до 11 лет (до 1 года занятий)

Breaking JUNIORS 1x1: юниоры до 16 лет (до 3 лет занятий)

Breaking PRO 2x2 возраст не ограничен (от 3 лет занятий)

Гости фестиваля:

"Корень из 9"

"beatbox machine BOSKO"

"BE A STAR CREW"

Диск-жокеи:

DjBoxman

Dj Starck

Судьи:

MiMi (Funky Waves Crew) Donetsk

Mr.Fox (Funky Waves Crew) Kramatorsk

Nail (HBTC) Harkov.

Фестиваль стартует 8 апреля в 12:00 в ДК «Молодежный».


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
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