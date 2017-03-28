Уже в третий раз в Мариуполе пройдет фестиваль хип-хопа CHECK DA STYLE. Он соберет самых сильных танцоров из Мариуполя и других городов.
Категории фестиваля:
Breaking KIDS 1x1: дети до 11 лет (до 1 года занятий)
Breaking JUNIORS 1x1: юниоры до 16 лет (до 3 лет занятий)
Breaking PRO 2x2 возраст не ограничен (от 3 лет занятий)
Гости фестиваля:
"Корень из 9"
"beatbox machine BOSKO"
"BE A STAR CREW"
Диск-жокеи:
DjBoxman
Dj Starck
Судьи:
MiMi (Funky Waves Crew) Donetsk
Mr.Fox (Funky Waves Crew) Kramatorsk
Nail (HBTC) Harkov.
Фестиваль стартует 8 апреля в 12:00 в ДК «Молодежный».