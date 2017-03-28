NORD перенес производство из Донецка в Китай

Компания NORD, специализирующаяся на изготовлении холодильников и морозильников, заявила о переносе своего производства на китайскую производственную площадку компании Midea.

Ранее NORD работал на Донецком заводе холодильников, но в 2014 году его законсервировали. После этого предприятие перерегистрировалось в Краматорске, но с августа прошлого года прекратило работу. С начала событий в Донецке руководство искало площадку для NORD, и в результате был выбран Китай.

«Стараясь сохранить и перенести накопленный опыт в конструкторских разработках, а также учитывая практику большинства европейских и мировых торговых марок (Siemens, Whirlpool, Samsung), было принято решение остановить свой выбор на китайской производственной площадке мирового лидера компании Midea», - сообщили в NORD.