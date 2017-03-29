В Мариуполе заработал пункт помощи для женщин, которые пережили насилие

В зоне АТО открылись десять анонимных пунктов неотложной медико-психологической помощи для женщин, которые пережили насилие.



Пункты оказывают помощь в сфере профилактики и лечения инфекций, передающихся половым путем, предотвращения нежелательной беременности, помощи жертвам гендерного и сексуального насилия. Их работу организовал Фонд народонаселения ООН.



Пункты открыты на базе существующих медицинских учреждений в десяти городах Донбасса: Мариуполе, Краматорске, Покровске, Бахмуте, Волновахе, Попасной, Беловодске, Станице Луганской, Старобельске и Рубежном.



Медучреждения, на базе которых расположены ПНП, имеют необходимые лекарственные средства и оборудование для уменьшения риска материнской смертности и осложнений во время родов. Пункты оказания помощи функционируют круглосуточно, бесплатно и анонимно. Жертвы домашнего насилия также могут переночевать на базе пунктов.