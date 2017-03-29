По магазину в Красногоровке выстрелили из ручного противотанкового гранатомета

Сегодня в 9:35 в дежурную часть поступило сообщение от 41-летнего жителя Красногоровки, который рассказал, что ночью по улице Больничной в результате одиночного выстрела был поврежден его магазин. Информации о пострадавших и раненых нет, сообщили в пресс-службе полиции.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. При осмотре обнаружены детали ручного противотанкового гранатомета.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, после необходимых следственно-оперативных действий факту будет дана правовая квалификация.