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Рубрика: Новости Донбасса
29-03-2017, 14:33
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[Фото]

По магазину в Красногоровке выстрелили из ручного противотанкового гранатомета

Сегодня в 9:35 в дежурную часть поступило сообщение от 41-летнего жителя Красногоровки, который рассказал, что ночью по улице Больничной в результате одиночного выстрела был поврежден его магазин. Информации о пострадавших и раненых нет, сообщили в пресс-службе полиции.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. При осмотре обнаружены детали ручного противотанкового гранатомета.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, после необходимых следственно-оперативных действий факту будет дана правовая квалификация.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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