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Рубрика: Новости Мариуполя
31-03-2017, 10:47
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В результате взрыва машины в Мариуполе погиб сотрудник СБУ полковник Александр Хараберюш

В автомобиле, который сегодня взорвался в Центральном районе Мариуполя, был сотрудник Управления СБУ в Донецкой области.

Более того, в СБУ назвали имя погибшего – это полковник Александр Хараберюш. У него остались двое детей, младшей дочке - два года.

«СБУ сделает все, чтобы найти и наказать виновных. Долги мы отдаем быстро, - подчеркнул глава СБУ Василий Грицак. - Семья нашего сотрудника получит от Службы полную поддержку. Мы не оставляем своих в беде».

К слову, прокуратура квалифицировала подрыв как теракт.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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