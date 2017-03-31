В результате взрыва машины в Мариуполе погиб сотрудник СБУ полковник Александр Хараберюш

В автомобиле, который сегодня взорвался в Центральном районе Мариуполя, был сотрудник Управления СБУ в Донецкой области.

Более того, в СБУ назвали имя погибшего – это полковник Александр Хараберюш. У него остались двое детей, младшей дочке - два года.

«СБУ сделает все, чтобы найти и наказать виновных. Долги мы отдаем быстро, - подчеркнул глава СБУ Василий Грицак. - Семья нашего сотрудника получит от Службы полную поддержку. Мы не оставляем своих в беде».

К слову, прокуратура квалифицировала подрыв как теракт.