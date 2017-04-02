«Ильичевец» разгромил «Оболонь-Бровар» и продлил «сухую» серию до 3-х матчей

Вчера в матче Первой лиги мариупольский «Ильичевец» встречал команду из Киева - «Оболонь-Бровар». Приазовцы на своем поле демонстрировали зрелищный футбол и штурмовали ворота соперников. В результате наша команда одержала крупную победу со счетом 3:0.



Голы: Кольцов, 14, Фомин, 65, Вакуленко, 77 (п).

Таким образом, «Ильичевец» продлил свою домашнюю беспроигрышную серию до 23-х игр, а «сухая» серия приазовцев насчитывает уже 3 матча — в 2017-м году мариупольцы голов еще не пропускали!



"Мы знали, что нас ждет непростой поединок. В целом так и получилось. Ожидали, что «Оболонь» приедет к нам с хорошим настроем. Это опытная, квалифицированная команда. Киевляне тактически грамотно оборонялись до нашего второго мяча. После гола Фомина гостям пришлось раскрыться. Но лишь немножко. Как и в предыдущих играх, мы создали много опасных моментов. Считаю нашу победу закономерной", - прокомментировал игру наставник приазовцев Александр Севидов.