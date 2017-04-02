Украинские промышленники ищут пути снижения себестоимости своей продукции

Федерация металлургов Украины (ФМУ) совместно с Объединением предприятий «Укрметаллургпром» подготовила деловое письмо в адрес главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка.



В данном письме ОП «Укрметаллургпром» и ФМУ предлагается Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) снизить с 1 мая 2017 года тарифы на точку входа в украинскую газотранспортную систему (ГТС).



Предложение содержит снижение тарифов до среднего уровня соседних европейских стран – порядка $4/тыс. куб. м. Информация о тексте письма появилась на бизнес-портале UAprom: „Мы предлагаем, начиная уже с 1 мая 2017 года, снизить тарифы за точку входа в ГТС Украины до среднего уровня в соседних европейских странах (то есть, около $4/тыс. куб. м) путём внесения изменений в п.1 раздела 6 «Методики определения и расчёта тарифов на услуги транспортировки природного газа для точек входа и точек выхода на основе многогодового стимулирующего регулирования, утверждённого постановлением НКРЭКУ №2517 от 30 сентября 2015 года в части снижения коэффициентом с 0,3 до 0,1 (при этом сумма тарифов для точки входа и точки выхода останется без изменений, но изменится пропорция с 30/70 до 10/90)“.



Авторы письма считают, что в случае одобрения НКРЭКУ данного предложения, суммарный тариф транспортировки газа для трансграничных точек входа и выхода останется на прежнем уровне, но затраты отечественных производителей на импортируемый природный газ снизятся. Ведь доля импортируемого газа в общем газовом украинском балансе существенна, она составила в 2016 году 34%.

В связи с действующей методикой установления тарифов для трансграничных точек входа в украинскую газотранспортную систему, по мнению авторов письма, наблюдается значительное превышение (в разы) тарифов в Украине в сравнении с тарифами стран Евросоюза. Об этом свидетельствует анализ сложившейся ситуации с тарифами на транспортировку газа: „Поскольку энергетическая доля в себестоимости металлургической продукции играет существенную роль, подобный «перекос» вместе с другими факторами (в том числе остановка поставок угля, кокса и известняков с НКТ в связи с блокадой) приводит к снижению конкурентоспособности металлургической отрасли, которая на 85% является экспортно ориентированной. В конце концов, такой подход к тарифообразованию на услуги естественной монополии приведёт к тому, что ряд традиционных рынков металлопродукции будет потерян в связи с неконкурентоспособностью отечественных металлургов в части себестоимости. В таком случае негативные последствия ждут не только отрасль, но и экономику страны в целом“.



Ещё одним предложением ФМУ и «Укрметаллургпрома» стала просьба включения в межотраслевую рабочую группу при НКРЭКУ их представителей, что будет способствовать повышению эффективности взаимодействия между НКРЭКУ и горно-металлургическим комплексом.