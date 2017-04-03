Пробное ВНО по украинскому языку сдали более 5000 абитуриентов в Донбассе

На выходных - 1 апреля состоялось пробное ВНО по украинскому языку и литературе. Как сообщили в Донецком РЦОКО, на пробное тестирование пришли: в Донецкой области - 3441 из 3543 человек, в Луганской – 1633 из 1671 человека.



Участникам напоминают, что 1 апреля в 15:00 начал работу новый сервис «Определение результатов пробного ВНО», с помощью которого можно получить результаты по шкале 100-200 баллов и увидеть себя в общем рейтинге участников пробного ВНО. Для ввода правильных ответов нужно воспользоваться личным кабинетом участника. Сервис будет работать до 05.04.2017 года.



Пробное ВНО по другим предметам будет проходить 08.04.2017 года.



Ознакомиться с результатами пробного ВНО и скачать карточку участника по украинскому языку и литературе можно будет 8 апреля 2017 года, по остальным учебным предметам – 14 апреля. Результаты прохождения пробного тестирования смогут получить лишь те лица, которые внесут свои ответы к сервису определения результатов.