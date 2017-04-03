«Шахтер» взял верх над луганской «Зарей»

2 апреля в центральном поединке 23-го тура Премьер-лиги «Шахтер» встречался с «Зарей». Первыми счет в игре открыли футболисты луганской команды - отличился Деннис Бонавентуре. Но уже через несколько минут «горняки» ответили голом и помог в этом Густаво Бланко Лещук. На перерыв команды ушли при ничейном счете. Во втором тайме «Заря» пыталась сопротивляться, но грамотные действия дончан позволили успешно довести дело до конца. Так, на 63-й минуте Тайсон отправил мяч точно в цель. В итоге 1:2 - победа «Шахтера».



"Поединок был очень интенсивным и сложным. В первом тайме у нас имелись сложности: «Заря» больше прессинговала и была агрессивнее. Соперник всегда выигрывал как первый, так и второй мяч, выходил в атаку и создавал угрозы. Мы испытывали некоторые затруднения с построением наших действий, тем не менее организовали пару опасных эпизодов. Второй тайм провели намного лучше: было больше остроты у ворот оппонента, что привело к забитому мячу, и достаточно неплохо играли от обороны. После перерыва «Шахтер» показал себя на порядок сильнее. Мы практически не давали «Заре» создавать моменты у наших ворот, кроме одного. В целом сегодня взяли верх над очень хорошей командой, которая принесла нам много сложностей. Это очень качественный соперник", - прокомментировал игру главный теренер «горняков» Паулу Фонсека.