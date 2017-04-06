В Украине стремительно закрываются банковские отделения

Согласно сообщению «Интерфакс Украина», на территории нашей страны только в первом квартале текущего года остановили работу 305 банковских отделений.



Лидером страны по количеству своих закрытых структурных отделений остаётся «Ощадбанк». Во многих городах Украины в первые три месяца только этим банком закрыто 120 отделений. Теперь, по состоянию на 1 апреля, в сети банка насчитывается 3528 подразделений.



Значительно сокращена филиальная сеть финансовых учреждений «ПравэксБанка – на 35 до 62 отделений, «АйбоксБанка» на 10 отделений – до 48, «Универсал Банка» на 14 – до 26.



Но некоторые банки, напротив, расширяют свою сеть отделений по стране. В их числе «ПриватБанк» (Днепр), чья сеть пополнилась на 7 отделений, до 2247 единиц; «Кредит Оптима Банк» (Киев) дополнил 17 отделений к двум действующим; «Акцентбанк» (Киев) расширил свою сеть на 6 отделений, до 200.



Всего же, по всей территории Украины количество банковских отделений на 1 апреля 2017 года составляет 10011 единиц.



Стоит напомнить, что совсем недавно все отделения «Ощадбанка» ввели комиссию за оформление платежей в своих кассах от населения за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ). Раньше такие услуги предоставлялись гражданам бесплатно…



Кабинетом министров Украины в начале февраля 2017 года было принято решение о докапитализации на $3,5 миллиарда «Ощадбанка», выпуском облигаций внутреннего государственного займа и их обмена на акции новой эмиссии.

Как сообщалось ранее, Национальным Банком Украины предоставлен «Ощадбанку» статус уполномоченного на хранение запасов наличности регулятора.



На данный момент наибольшей региональной сетью в стране обладают: «Ощадбанк» — 3,5 тысяч отделений, «ПриватБанк» — 2,2 тысяч, «Райффайзен Банк Аваль» — 510, «УкрСиббанк» — 371 и Укрсоцбанк — 262 отделения.



За весь 2016 год количество банковских отделений было сокращено на 1555 единиц - до 10316 отделений.