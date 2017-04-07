В Мариуполе посчитают жителей, которые реально нуждаются в горячем водоснабжении

В Мариуполе намерены подготовить статистику абонентов, которые реально нуждаются в горячем водоснабжении, не имея при этом альтернативных способов нагрева воды. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.



Заместитель городского головы Михаил Когут на совещании с руководителями районов рассказал, что отключение горячей воды было обусловлено внешними факторами. Один из главных – прекращение действия договора по газоснабжению между«Мариупольтеплосетью» и «Нафтогаз Украины». Мэр Вадим Бойченко сообщил об этой проблеме в обращении к руководству страны.



Теперь перед теплоснабжающим предприятием поставлена задача создать комиссии и выяснить, у скольких абонентов есть бойлер или другой альтернативный метод нагрева воды.



«Мы приносим извинения мариупольцам за возникшие неудобства и просим отнестись к проблеме с пониманием. Прежде, чем принять любое решение, нам нужны статистические данные, чтобы определить реальное потребление населением горячей воды», – отметил Когут.



При принятии решения, по его словам, будут учитывать не только полученные данные, но и несоответствие воды, что подается, а также проблемы сетей водоснабжения и платежеспособность самого населения. При этом «Теплосети» нужно выплатить многомиллионный долг.



Школы, больницы и детские сады в основном пользуются альтернативными методами нагрева воды.