Монетизации льгот и субсидий быть, но не всех сразу, а в течение нескольких лет

Сегодня, 7 апреля, в ходе заседания Форума «Правительство под микроскопом: итоги работы и вызовы», премьер-министр Украины Владимир Гройсман сделал заявление о поддержке идеи внедрения монетизации льгот, в том числе субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ), соответствующее требование о которых содержится в меморандуме между Украиной и МВФ.



Нынче Международный валютный фонд для дальнейшего выделения транша ужесточает требования к выполнению всех пунктов меморандума, в число которых входит замена льгот конкретной монетизацией.



Владимир Гройсман подчеркнул: „Нам монетизация субсидий очень нужна, и это очевидно, потому что нам нужно внедрять свободный рынок и первое что нам нужно, сейчас работает рабочая группа с Всемирным банком, это внедрение монетизации на уровне производителей, это первый шаг, а вторая позиция - это внедрение монетизации льгот и субсидий на уровне уже потребителя“.



При этом глава Кабинета министров Украины поясняет, что данный процесс обещает быть продолжительным, требующим основательного экономического подхода, он может занять несколько лет.



Но первый этап монетизации можно начать осуществлять уже в текущем году. При этом среди производителей энергии необходимо провести не просто клиринговые расчёты, а ввести средства. Следующим этапом будет перевод системы монетизации на конкретного потребителя.



Таким образом, первый этап монетизации субсидий будет осуществлён на уровне производителей энергии, а уже на втором этапе можно будет перейти и к населению.

„Нам надо внедрять свободный рынок и первое, что нам надо сделать, и этим сейчас занимается рабочая группа с Мировым банком, - это внедрение монетизации на уровне производителей. Я считаю, что – и по нашим оценкам совместным – первый этап мы можем сделать в этом году, то есть ввести среди производителей энергии средства, а не просто клиринговые расчёты. Следующий этап может занять несколько лет – и переведёт систему монетизации на конкретного потребителя“, - уточнил премьер.



Первая пробная монетизация в Украине запланирована на проведение во Львове с 1 июля. Там впервые будет монетизирован льготный проезд в общественном транспорте.



Монетизацию жилищных субсидий и льгот, по словам Гройсмана, необходимо провести для конкуренции частных газовых трейдеров с Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины" при поставках газа населению.