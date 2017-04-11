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Рубрика: Новости Донбасса
11-04-2017, 18:27
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Главные проблемы, которые беспокоят жителей Донбасса. Составлен рейтинг

Активисты движения "Сильные громады" провели серию опросов в городах Донбасса и выяснили острые проблемы, которые беспокоят местных жителей.

Онлайн-опрос проходил в 15 городах Донбасса, включая Славянск, Александровку, Торецк, Селидово, Северодонецк, Рубежное, Мариуполь, Краматорск, Кривой Рог, Константиновку, Бахмут, Доброполье, Лиман, Дружковку и Покровск. По информации активистов, всего участие в голосовании приняло более 1000 жителей.

Основной проблемой жители Донбасса назвали состояние автодорог. Некачественный ремонт дорог, как главную проблему города, определили в Северодонецке, Краматорске, Константиновке, Торецке, Лимане, Доброполье, Рубежном и Селидово.

Как показал опрос, проблема дорог отходит на второй план только в тех городах, где сосредоточены крупные промышленные предприятия. Например, жители Кривого Рога и Мариуполя главной проблемой считают экологическую ситуацию.

К слову, по словам руководителя Донецкой ОВГА Павла Жебривского, на ремонт дорог в 2017 году планируется потратить рекордную сумму - более 2 млрд грн. Для сравнения, в прошлом году на ремонт и реконструкцию дорог общего пользования в области из госбюджета было выделено 86 млн. грн.

На втором месте для жителей востока — проблема бродячих животных. Многие животные лишились дома из-за того, что их хозяева вынуждены были бежать от войны. Весной бездомные животные начинают размножаться и становятся агрессивны. Большинство программ в городах предусматривают деньги только на отлов бродячих животных и только в некоторых - на содержание и стерилизацию. А приюты есть только в нескольких городах, площадь которых не может вместить и половины бродячих животных. Напомним, в Мариуполе открылся центр «Щасливі тварини», который будет заниматься не только отловом и передержкой животных, но и их стерилизацией, вакцинацией и клипсованием.

Не менее нареканий у жителей вызывают проблемы общественного транспорта. В этом контексте людей беспокоит отсутствие автобусов в вечернее и ночное время, сообщение с отдаленными частями города и поселками, хамство со стороны водителей, отсутствие остановок. В частности, мариупольцев беспокоит подорожание стоимости проезда, а также малое количество поездов, которые идут до Мариуполя.

Проблему коррупции и непрофессионализма местной власти, а также злоупотребления служебным положением и нерационального использования бюджетных средств в приоритет поставили жители Константиновки, Бахмута, ??Северодонецка.

Проблема водоснабжения стала следующей в рейтинге «больных» вопросов для жителей региона. Критическая изношенность коммуникаций, усиленная потерями от боевых действий сделали вопрос воды одним из самых болезненных для жителей прифронтовых территорий. В Мариуполе жителей беспокоит отсутствие горячей воды.

Еще одна проблема, которой обеспокоены жители Донбасса – это стихийные свалки. В 3 из 16 городов этот вопрос занимает едва ли не первое место.

Волнуют местных жителей и вопросы здравоохранения.

Не оставляет равнодушными жителей Донбасса и тема войны. Варианты «война» и «АТО» встречались в прифронтовых городах - Мариуполе, Бахмуте и Торецке. О торговой блокаде как важной проблеме сообщали жители Бахмута и Мариуполя.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»