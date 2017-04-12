Перед матчем Лиги чемпионов возле автобуса «Боруссии» произошел взрыв: ранен игрок

Вчера в Дортмунде перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов возле автобуса местной команды «Боруссия» прогремели взрывы. Бомба была заложена возле отеля, где жили футболисты.

Через несколько часов после взрыва «Боруссия» должна была играть с французским «Монако». В результате матч перенесли на сегодня, 12 апреля.

На месте происшествия было найдено письмо, автор которого заявил об ответственности за атаку.

Представитель дортмундской "Боруссии" Саша Флигге заявил, что в результате у защитника команды Марка Бартры сломана кость. Его уже прооперировали. Также поврежден автобус.

При этом в полиции добавляют, что всего прогремело три взрыва.