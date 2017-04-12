vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1564 человека и Вы
Prizma

  • Главная
    • /
  • Спорт
    • /
  • Перед матчем Лиги чемпионов возле автобуса «Боруссии» произошел взрыв: ранен игрок

Рубрика: Спорт
12-04-2017, 08:40
Просмотров: 314
Комментариев: 0
[Фото]

Перед матчем Лиги чемпионов возле автобуса «Боруссии» произошел взрыв: ранен игрок

Вчера в Дортмунде перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов возле автобуса местной команды «Боруссия» прогремели взрывы. Бомба была заложена возле отеля, где жили футболисты.

Через несколько часов после взрыва «Боруссия» должна была играть с французским «Монако». В результате матч перенесли на сегодня, 12 апреля.

На месте происшествия было найдено письмо, автор которого заявил об ответственности за атаку.

Представитель дортмундской "Боруссии" Саша Флигге заявил, что в результате у защитника команды Марка Бартры сломана кость. Его уже прооперировали. Также поврежден автобус.

При этом в полиции добавляют, что всего прогремело три взрыва.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Свою газовую трубу Украина планирует использовать вместе с европейскими компаниями

"Нафтогаз" подписал меморандум о сотрудничестве по совместному использованию ГТС

Официальное заявление: Гонтарева подала в отставку

Покинет свой пост глава НБУ с 10 мая, но это может произойти ранее


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»