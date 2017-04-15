«Культура» в переводе с санскритского дословно означает «почитание света», выражающее стремление к познанию прекрасного, идеалам и самосовершенствованию. Изучать культуру, помнить о ней и оберегать её необходимо постоянно. Ведь именно потребительское отношение к природе, разрушение исторических памятников, кризис духовности в обществе, погоня за материальными ценностями – всё это первейшие признаки бескультурья. А совесть, сострадание, гордость… – эти чувства присущи только человеку, и воспитывать и развивать их можно только с помощью истинной культуры.



Поэтому, чтобы еще раз подчеркнуть важность всех сфер деятельности культурного мира, был учрежден специальный праздник – Международный день культуры, который отмечается во многих странах мира ежегодно 15 апреля. Он был учрежден в честь принятия 15 апреля 1935 года международного договора «Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников», который стал известен в международно-правовой практике как Пакт Рериха.



С инициативой отмечать дату подписания Пакта как Международный день культуры выступила в 1998 году Международная лига защиты культуры, учрежденная за два года до этого Международным центром Рерихов. Это общественная организация, деятельность которой направлена на защиту и преумножение достижений культуры, искусства, науки, религии. Позже также вносились предложения об учреждении данного праздника, и он даже отмечался в ряде стран. А в 2008 году по инициативе общественных организаций России, Италии, Испании, Аргентины, Мексики, Кубы, Латвии, Литвы было создано Международное движение за утверждение 15 апреля Всемирным днем культуры под Знаменем Мира. И сегодня данный праздник отмечается в разных странах мира.



Хотя День культуры был учрежден не очень давно, но он имеет уже вековую историю. Идея создания организованной охраны культурных ценностей принадлежит выдающемуся художнику и деятелю русской и мировой культуры Николаю Рериху, который считал культуру главной движущей силой на пути совершенствования человеческого общества, видел в ней основу единения людей разных национальностей и вероисповеданий.



В самом начале 20 века, в период войн и передела территорий, при изучении памятников отечественной старины, он понимал, как важно их сохранить, и в 1914 году обратился к русскому правительству и правительствам других воюющих стран с предложением обеспечить сохранность культурных ценностей путем заключения соответствующего международного соглашения. Однако, это обращение осталось тогда без ответа. В 1929 году Рерих подготовил и опубликовал проект договора о защите культурных ценностей, сопроводив его обращением к правительствам и народам всех стран. Проект договора получил всемирную известность и широкий отклик среди мировой общественности. В поддержку идеи Николая Рериха выступили Ромен Роллан, Бернард Шоу, Альберт Эйнштейн, Герберт Уэллс, Морис Метерлинк, Томас Манн, Рабиндранат Тагор. Во многих странах были образованы комитеты в поддержку Пакта. Проект Пакта был одобрен Комитетом по делам музеев при Лиге Наций, а также Панамериканским союзом.



15 апреля 1935 года, накануне Второй мировой войны, в Белом Доме в Вашингтоне главами 21 государства был подписан первый в истории Земли международный договор «О защите учреждений, служащих целям культуры, науки и искусства, а также исторических памятников», названный по имени его создателя «Пакт Рериха».



В Пакте содержатся общие принципиальные положения о защите культурных ценностей и уважении, которое следует им оказывать. Положение о защите объектов носит в Пакте безусловный характер и не ослабляется оговорками о военной необходимости, снижающими эффективность охраны культурных ценностей в условиях вооруженных конфликтов. Универсальность Пакта состоит в том, что в нем содержатся общие, принципиальные положения об охране культурных ценностей, а также в том, что он мог быть воплощен в действие посредством заключения как всемирного, так и региональных договоров.



В рамках Пакта Рерих также предложил и отличительный знак, которым предполагалось отмечать защищаемые культурные объекты, – «Знамя Мира», своего рода Знамя Культуры, – белое полотнище, на котором изображены три соприкасающихся амарантовых круга – прошлые, настоящие и будущие достижения человечества, окруженные кольцом Вечности. Этот знак носит международный характер и встречается в произведениях искусства разных стран и народов мира с древних времен до настоящего времени. По замыслу Рериха Знамя Мира должно развеваться над культурными объектами как охранитель истинных духовных ценностей человечества.



И всю последующую жизнь Николай Рерих посвятил тому, чтобы объединить страны и народы под Знаменем Мира и воспитанию подрастающего поколения на основе культуры и красоты. А Пакт сыграл важную роль в дальнейшем формировании международно-правовых норм и общественной деятельности в области охраны культурного наследия. Этот договор был использован в качестве основы для многих документов современного международного сотрудничества в области охраны культурного наследия. В том числе в ряде актов ЮНЕСКО.



Сегодня, когда мировое сообщество переживает всё новые глобальные экономические и экологические кризисы, природные катаклизмы и военные конфликты, забота о Культуре особенно актуальна. Только её подъём и сохранение могут объединить людей независимо от их национальности, возраста, пола, общественного и финансового положения, прекратить военные конфликты и сделать нравственной политику и экономику. Только принятие государствами Культуры национальной идеей есть залог Мира на Земле.



В сам же Международный день культуры во многих странах проходят различные праздничные мероприятия. Так, в российских городах устраиваются торжественные концерты, выставки национальных культур, конференции и лекции на различные культурные темы, музыкальные и поэтические вечера, танцевальные и театрализованные представления и многое другое. Также в этот день поднимают Знамя Мира, поздравляют всех работников культуры с их профессиональным праздником.



День окружающей среды Украины

Ежегодно в третью субботу апреля, начиная с 1999 года, на Украине отмечается День окружающей среды (День довкілля), установленный соответствующим Указом Президента Украины № 855 от 6 августа 1998 года.



Праздник был задуман для того, чтобы отметить Стокгольмскую конференцию по окружающей среде, которая стала одной из важнейших в истории экологического движения, и «в поддержку инициативы Министерства охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Украины и общественных природоохранных организаций, с целью развития деятельности, начатой Всеукраинской акцией «Дерево-Жизнь» и другими общественными инициативами».



Подготовке к этому Дню уделяется в стране большое внимание: создается оргкомитет, которому поручается разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению Дня окружающей природной среды Украины.



Проводимые экологические мероприятия включают:



— посадку новых лесных насаждений, высадку деревьев и кустарников;

— упорядочение территорий парков, скверов, аллей, а также планировку и создание новых парков;

— планировку и создание новых газонов и цветников;

— ликвидирование несанкционированных свалок и улучшение санитарного состояния полигонов;

— общую уборку мусора на берегах рек, озер, прудов;

— расчистку и упорядочение источников;

— проведение информационно–просветительских мероприятий (конференций, семинаров, круглых столов, фестивалей, экологических выставок) с целью повышения экологического сознания населения;

— широкое освещение в средствах массовой информации мероприятий, проводимых во время этого экологического праздника.



День работников уголовного розыска Украины

День работников уголовного розыска Украины отмечается в стране ежегодно 15 апреля.



В 1873 году в Киеве официально начала функционировать первая украинская сыскная часть, а первые подразделения уголовного розыска были сформированы в отделениях царской полиции. Первая сыскная часть была экспериментальной и буквально через год была расформирована в связи с отсутствием финансирования со стороны городской Думы.



15 апреля 1919 года Декретом Совнаркома Украины «Об организации судебно-уголовного розыска» было образовано отделение судебно-криминального розыска и закреплена его правовая база. Обязанности розыска заключались в проведении подготовительной к предварительному следствию деятельности органов обвинения.



В первые годы Уголовный розыск подчинялся Народному комиссариату юстиции и состоял из судебно-уголовного розыска и судебно-уголовной милиции; судебно-уголовный розыск отвечал за непосредственно оперативно-розыскную деятельность, а милиция занималась дознанием.



Положение об органах уголовного розыска было введено в действие Народным комиссариатом юстиции 11 мая 1919 года. А в феврале 1920 года уголовный розыск перешел в ведомство НКВД, тогда-то и состоялось его объединение с общей милицией. С годами правовая база, подчинение и структура уголовного розыска менялись не раз, но задачи не менялись никогда.



Начиная с 2001 года центральный орган службы угрозыска называется Департаментом уголовного розыска МВД Украины, основными задачами которого являются предупреждение, пресечение и раскрытие всех видов уголовных преступлений, а также розыск скрывшихся преступников.



В 2009 году Уголовный розыск Украины отметил 90-летие. Многие высококвалифицированные сотрудники были награждены почетными грамотами и медалями. А накануне 90-летия около здания МВД в Киеве был открыт памятник знаменитым литературным сыщикам Глебу Жеглову и Владимиру Шарапову («Место встречи изменить нельзя»).



И сегодня всех сотрудников Уголовного розыска Украины чествует руководство и поздравляют коллеги с их профессиональным праздником. А укрепление законности и правопорядка в стране остаются главными принципами в работе сотрудников уголовного розыска.



Тит Ледолом

В этот день православная церковь отмечает память преподобного Тита Чудотворца, жившего в 9 веке.



Прозвище «Ледолом» святой Тит получил в народе из-за того, что в его день окончательно вскрываются реки и озера. За этим процессом принято было внимательно наблюдать: если лед утонет, опустится на дно, то нужно готовиться к сложному году. Если полая вода разольется — можно ждать хороших трав и раннего покоса. А если к Титу лед еще не сошел — значит, рыба нынешней весной будет ловиться плохо. Следили на Тита и за птицами. Если закричит перепел — будет много хлеба и много травы.



Называли этот день также Бесхлебицей. Запасы зерна заканчивались, и люди начинали перебиваться с хлеба на квас. По этому поводу говорили: «Было когда-то всякого жита по лопате, а сейчас дожили — ножки съежили»; «У кого ничего, а у нас и пуще того». Несмотря на тяжелые времена, припасенное на посев зерно не трогали. Это было табу: «Корову продай, а поле добрым семенем засевай»; «Сам голодай, а поле зерном не обделяй».



У торговцев же, напротив, эта дата называлась «барыш-день». Они старались отпраздновать его как можно более шумно — это сулило хорошие прибыли в течение всего года.



Нередко день Тита приходится на период Великого Поста. Этим объясняется множество шуток, присказок и поговорок про Тита. «Наш Тит и в пост блудит»; «Пьяный Тит псалмы твердит»; «У нашего Тита и пито, и бито», — вот только некоторые из них.



Именины:



Георгий, Григорий, Ефим, Тит