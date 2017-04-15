Великая суббота: как нужно провести день перед Пасхой

Последний день Великого поста перед светлой Пасхой — Великая суббота — в 2017 году приходится на 15 апреля. Это день, когда христиане вспоминают о пребывании Христа во гробе после распятия, когда Его душа сошла в ад, чтобы вывести из него праведников.



Если приготовления еще не окончены, то Страстная суббота – самое время, чтобы завершить все подготовительные дела. В этот день пекут паски и красят яйца, если не приготовили их заранее. Во время приготовления пасхальных угощений хозяйка должна быть на кухне одна, иначе блюда не удадутся и будут невкусными.



В Великую субботы также готовили пасхальную корзину к освящению в церкви. Каждая семья по-своему подбирает продукты, которые считает нужным освятить, обязательно наполняя корзину крашенками и куличами. Часто хозяйки накрывают свои пасхальные корзины вышитыми рушниками.



Этот день в народе называют Тихой субботой. Сегодня не принято веселиться и развлекаться, стоит удержаться и от различных ссор. Большим грехом считают сквернословие и ругань.



Кроме того, в Великую субботу нельзя справлять свадьбы, дни рождения, различные юбилеи и любые другие нецерковные праздники. Запрещено также ловить рыбу и охотиться.



Со Страстной субботой связано множество народных примет и поверий. По погоде в этот день судили о будущем лете: если в Страстную субботу тепло и ясно, то и лето будет благодатным, если же в субботу холодно, то летом не стоит ждать хорошего урожая.



Напомним, каждый год в субботу перед Пасхой в Иерусалиме происходит схождение Благодатного огня. Многие тысячи паломников собираются в этот день в храме Воскресения Христова, чтобы наблюдать одно из главных чудес православной церкви. Предание утверждает, что год, когда Благодатный огонь не сойдет на землю, станет последним перед Страшным судом.