День пожарной охраны Украины

17 апреля на Украине отмечается профессиональный праздник – День пожарной охраны (укр. День пожежної охорони), история которого весьма интересна. Дело в том, что в настоящее время (с 2014 года) на Украине действует два закона, позволяющих пожарным страны дважды в году отмечать свой профессиональный праздник.



Началась история Дня пожарных в 1995 году, когда Президент Украины Кучма, подписал Указ «О Дне работников пожарной охраны», согласно которому в качестве даты празднования устанавливалось 29 января. Такое положение дел продолжалось до 2004 года, когда тот же Президент Кучма издал новый Указ об учреждении нового праздника: Дня работников гражданской защиты, который должен был отмечаться ежегодно 17 сентября. Одновременно утратили силу Законы от 1995 года «О Дне работников пожарной системы» и от 1998 года «О дне спасателя». С этого момента и пожарные, и спасатели отмечали общий профессиональный праздник, датой празднования которого стало 17 сентября.



Спустя четыре года, в 2008-м, новый Президент Украины Ющенко снова не обделил вниманием пожарных и спасателей, отменив закон 2004 года и переименовав праздник в День спасателя. Дата празднования, правда, сохранилась за 17 сентября. Этот Указ действует и в настоящее время.



Однако, в октябре 2013 года Президент Украины Янукович подписал Указ «О Дне пожарной охраны», согласно которому устанавливался новый профессиональный праздник украинских пожарных, а датой его празднования было установлено 17 апреля. При этом Указ Президента Ющенко «О Дне спасателя» свою силу не утратил, то есть действует параллельно с Указом Януковича.



Учитывая тот факт, что в тексте Указа 2008 года «О Дне спасателя» чётко оговаривается участие пожарных служб в деле спасения человеческих жизней, можно утверждать, что пожарные Украины могут смело отмечать профессиональный праздник дважды в году: 17 апреля и 17 сентября.



Такие законотворческие коллизии нисколько не умаляют заслуг людей, ежеминутно готовых рисковать собственной жизнью в борьбе с огненной стихией. Часто борьба за жизнь человека становится причиной гибели самих пожарных. Но, это их работа, которую они выполняют добросовестно и самоотверженно.



Поэтому 17 апреля отмечают заслуги сотрудников пожарной охраны, отличившихся при ликвидации пожаров, последствий стихийных бедствий или техногенных катастроф, где без их профессиональной помощи подчас просто не обойтись. Поздравления принимают как сотрудники пожарных частей, так и вспомогательный персонал, ветераны пожарной службы, преподаватели профильных учебных заведений. Особо отличившимся вручают грамоты, премии, государственные награды, памятные подарки и знаки.



Также в этот день проходят встречи с ветеранами, лекции, праздничные спортивные состязания, соревнования между сотрудниками отельных пожарных частей. Не обходится праздник и без памятных мероприятий, когда отдаются почести погибшим при исполнении служебного долга товарищам с возложением цветов к памятникам и мемориалам.



Иосиф Песнопевец, Ольховые смотрины

Иосиф Песнописец, память которого православная церковь чтит в этот день, родился в 9 веке на Сицилии, позже ушел в Солунский монастырь, где стал строгим аскетом. В течение жизни он неоднократно попадал в тюрьму по приказу императоров Византии, боровшихся с христианством. Иосиф был одарен поэтическим талантом и многие годы посвятил составлению богослужебных песнопений.



Песнопевцем же Иосифа прозвали в народе, потому что в его день начинал петь сверчок, и подавал голос журавль. Люди выходили из дома, чтобы поклониться прекрасным птицам, которых считали борцами со злом и защитниками от нечисти.



Кроме того, говорили, что только с их прилетом год окончательно поворачивается на лето: «Первая ласточка — еще не весна, настоящую весну приносит на крыльях журавль». Существовал такой обычай, связанный с птицами: чтобы спина не болела от полевых работ, нужно было, увидев в первый раз весной журавлей, лечь на траву и семь раз перевернуться с боку на бок.



На Иосифа выходили также смотреть, как цветет ольха. Из нее часто делали срубы для колодца, поэтому проводили «ольховые смотрины» — искали подходящее дерево. Обращали внимание и на приметы: если на ольхе много «сережек» — уродится овес; если ольха распустит лист раньше березы — лето будет мокрое. Весной заготавливали и кору ольхи, которая благодаря дубильным веществам способна останавливать кровотечение и лечить воспаления.



Именины:



Адриан, Вениамин, Георгий, Иван, Иосиф, Мария, Никита, Николай, Федор