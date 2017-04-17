На Донетчине подрядчиков обязали за свой счет отремонтировать дороги

Служба автомобильных дорог в Донецкой области обязала подрядчиков исправить дефекты дорожного покрытия, образовавшиеся после зимы и весенней оттепели на объектах по текущему среднему ремонту, восстановленных в 2016 году. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОВГА.



Так, все недостатки состояния дорог должны быть исправлены подрядчиками за свой счет, в рамках гарантийных обязательств, до 21 апреля 2017 года.



Как говорится в сообщении, дорожная спецтехника подрядных предприятий уже работает на автодорогах общего пользования государственного значения: Т-05-14 Доброполье - Красный Лиман и Т-05-15 Александровка - Красноармейск - Константинополь. В ближайшие дни, при условии бездождевой погоды, ремонтные работы начнутся и на автодорогах общего пользования государственного и местного значения М-03 Киев - Харьков - Должанский, Н-15 Запорожье - Донецк и С051135 Цукурино - Новоселидовка - Курахово.